Україна презентує на Франкфуртському ярмарку кращі книжкові видання та їх авторів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкомтелерадіо.

Зазначається, що українські видання розмістяться на 100 метрах стандартно забудованої експозиції.

Згідно з повідомленням, національна експозиція складатиметься з трьох тематичних розділів, що відкриватиме зарубіжному видавцеві і читачеві Україну. Центральне місце на стенді надано виданням, що висвітлюють найдраматичніші події сучасної історії України – Революцію гідності, війну, розв’язану проти незалежної України Росією. Це, зокрема, «Приватний щоденник. Майдан. Війна» Марії Матіос (видавництво «Піраміда»), «Літопис самовидців. 9 місяців українського спротиву» Оксани Забужко («Комора»), «Аеропорт» Сергія Лойка («Брайтбукс»), «100 днів полону, або позивний «911» Валерія Макеєва (Черкаси: Видавець Олександр Третьяков), «Війна очима ТСН. 28 історій по той бік камери» Ольги Кашпор («Основи»), «УКРИ. Бойова проза» Богдана Жолдака («А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»), «Я – свідок. Записки з окупованого Луганська» Валентина Торби (ТОВ «Українська прес-група», газета «День) та інші.

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Другий тематичний розділ української експозиції складатиметься з книг, що презентують сучасну Україну з тисячолітньою історією, культурними і мистецькими традиціями і надбанням. Це передусім мистецькі альбоми видавництв «Родовід», «Мистецтво», «Основи». Центральне місце на українському стенді посідатиме Пересопницьке Євангеліє – ця майстерно відтворена видавництвом «АДЕФ-Україна» рукописна пам’ятка староукраїнської мови та мистецтва XVI століття, яку ще називають українською Першокнигою та символом української нації.

Також в цій частині експозиції буде презентована дитяча книга (видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Богдан», «Видавництво Старого Лева», «Час майстрів», «Ранок» та інш.) і сучасна українська література – твори Володимира Лиса, Сергія Жадана, Софії Андрухович, Андрія Кокотюхи, Валерія Шевчука, збірки «Українська авангардна поезія», («Смолоскип») та «Розстріляне відродження» («Основи») тощо.

Третій розділ національної експозиції складатиметься з книг українських авторів у перекладі на мови народів світу. Це твори Сергія Жадана, Оксани Забужко, Юрія Винничука, Тетяни Малярчук, Тараса Прохаська, Юрія Андруховича, Любка Дереша, Наталки Сняданко, Андрія Куркова, Отара Довженка та інші.

Також, за даними Держкомтелерадіо, на українському стенді (Hall 5.0 B136) під час Франкфуртського книжкового ярмарку відбудуться творчі зустрічі з відомими на Заході українськими письменниками - Юрієм Андруховичем, Андрієм Курковим, Сергієм Жаданом, Марією Матіос, Іреною Карпою, українським перекладачем, поетом і есеїстом Василем Махном, що проживає у Нью-Йорку, та автором технотрилерів «Бот», «Жорстоке небо» і публіцистичної енциклопедії вікового протистояння між Україною й Росією «Небратні» Максимом Кідруком. Модератором цих зустрічей буде відомий радіожурналіст Ігор Померанцев. Крім того, українські письменники стануть учасниками дискусії «Автор і війна» та дискусії про роль культури після Євромайдану «Що стоїть за політикою?», йдеться в повідомленні.