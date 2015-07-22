Відомі українці вимагають негайно провести судову реформу

Про це йдеться у зверненні Ініціативи «21 листопада», яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як наголошують учасники Ініціативи, за півтора року відбулося оновлення інститутів президента, парламенту, уряду, але воно не стосувалося судової системи, яка залишається залежною і корумпованою.

"Минуло вже більше року після приходу до влади нових політичних сил, які перемогли внаслідок Революції гідності. Однак реформи вочевидь буксують, що створює загрозу для країни, її майбутнього, особливо під час конфлікту з Росією. Успіх економічних реформ напряму залежить від політичних реформ. А в центрі політичних перетворень має стояти реформа судової гілки влади. Адже поки не з’явиться незалежний та справедливий суд, що користується повагою усіх громадян, неможлива справжня боротьба з корупцією, чесна праця, встановлення справедливості у суспільстві", - йдеться у зверненні.

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Серед вимог учасників - створення механізму перегляду судових рішень, під час ухвалення яких були значні порушення прав людини, проведення очищення судової системи від найбільш одіозних корупціонерів, припинення практики ухвалення майже 100% обвинувальних вироків у кримінальному судочинстві.

Також підписанти звернення вимагають, щоб рішення судів були забезпечені до виконання всіма державними органами влади, а втеча з території України корупціонерів, які до остаточного рішення суду звільнені під заставу, була неможливою.

"Останні події, коли через рішення суду декілька посадовців, які підозрюються у корупційних злочинах, втекли з країни, тільки нарощують напругу в суспільстві. Попри можливу формальну відповідність рішень суддів нормам КПК у цих випадках, уникнення відповідальності одіозними корупціонерами вкотре підірвало і так надто низький рівень довіри до судової влади. Україна без справедливого суду, якому довіряють її громадяни, не зможе стати державою вільних людей", - наголошують учасники Ініціативи «21 листопада».

"Але проблема не лише у підозрах щодо несправедливості суддівських рішень у резонансних справах. У цивільних і сімейних справах кількість невиконаних рішень судів є катастрофічною. Водночас у кримінальному судочинстві менше ніж 0,3% вироків є виправдувальними. Фактично людина, потрапляючи у лещата розслідування, приречена до засудження. Механізм перегляду несправедливих вироків, які набули законної сили, відсутній. Такий стан речей свідчить, з одного боку, про неефективність судової гілки влади, а з іншого – доводить її упередженість", - йдеться у зверненні.

"Ми знаємо, що є чимало чесних суддів, які не можуть ефективно працювати в умовах наявних корупційних процедур і постійного тиску. І закликаємо таких людей не мовчати, відкривати суспільству всі злочинні факти", - наголошують учасники Ініціативи.

У зверненні вони звертаються до всіх українців із проханням поставити питання оновлення судової системи у центр уваги всіх громадських рухів та політичних партій.

"Країні вкрай необхідна справжня, а не уявна судова реформа, яка забезпечить доступне, прозоре та справедливе правосуддя, справжні гарантії незалежності суддів, удосконалить стан виконання судових рішень, створить умови для поліпшення умов професійної діяльності суддів", - наголошується у зверненні.

Під зверненням підписалися Михайло Винницький, Ярослав Грицак, Ваче Давтян, Сергій Дацюк, Андрій Длігач, Сергій Жадан, Євген Захаров, Йосип Зисельс, Саїд Ісмагілов, Кирило Карабіц, Вахтанг Кіпіані, Георгій Коваленко, Олександра Коваль, Всеволод Кожемяко, Саша Кольцова, Андрій Курков, Дмитро Кутовий, Юрій Логуш, Валерій Пекар, Світлана Ройз, Олександр Ройтбурд, Ярослав Рущишин, Ахтем Сеїтаблаєв, Віталій Сич, Олександр Ткаченко, Влад Троїцький, Андрій Федорів, Євген Уткін.

Примітка. Ініціатива «21 листопада» не є політичною організацією та не бере участі у виборах. Тому їхні заяви не мають політичного характеру та не пов’язані з передвиборчою агітацією.

Про Ініціативу «21 листопада»

Ініціатива «21 листопада» була створена 21 листопада 2014 року у річницю початку подій на Майдані. Учасники об'єдналися для затвердження в Україні європейських цінностей і поширення у світі українських цінностей.

До складу об’єднання увійшли 37 найвизначніших представників української науки, мистецтва, підприємців, релігійних та громадських діячів, представників різних національностей і конфесій: Михайло Винницький, Володимир В’ятрович, єпископ Борис Ґудзяк, Ваче Давтян, Сергій Дацюк, Андрій Длигач, Сергій Жадан, Євген Захаров, Йосип Зисельс, муфтій Саїд Ісмагілов, Кирило Карабиць, Вахтанг Кіпіані, протоієрей Георгій Коваленко, Олександра Коваль, Всеволод Кожем’яко, Саша Кольцова, Олександр Ксенофонтов, Андрій Курков, Дмитро Кутовий, Володимир Лавренчук, Руслана Лижичко, Юрій Логуш, Андрій Мацола, Олександр Пасхавер, Данило Пасько, Валерій Пекар, Мирослав Попович, Світлана Ройз, Олександр Ройтбурд, Ярослав Рущишин, Ахтем Сеїтаблаєв, Віталій Сич, Олександр Ткаченко, Влад Троїцький, Андрій Федорів, Євген Уткін.

Учасники Ініціативи реалізують власні проекти та надають всебічну підтримку іншим проектам з медіа, культури, освіти, суспільства, науки та інновацій, що впливають на розвиток європейських цінностей у сучасних українців.