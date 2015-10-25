В Донецькій області у дворі секретаря міськради вибухнув невстановлений пристрій – МВС

Про це повідомляє прес-служба МВС України в Донецькій області.

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"До чергової частини Добропільського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від одного з кандидатів у депутати Добропільськоїміської ради, а нині діючого секретаря міськради, про те, що вчора в період з 21:00 по 22:00 у дворі його будинку вибухнув невстановлений шумовий вибуховий пристрій," – йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає, проте є незначна деформація облицювання будинку.

Правоохоронці проводять перевірку за цим фактом.