У Краматорську презентували книгу "Вклоняємось доземно українському солдату"
14:51, 26 жовтня 2015Суспільство
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Міністерством оборони України було передано 24 примірники другого видання книги "Вклоняємось доземно українському солдату".
Друге видання книги "Вклоняємось доземно українському солдату" / hi.dn.ua
Про це повідомляє Hi.dn.ua з посиланням на волонтера і місцеву вчительку Оксану Проселкову.
"Ще влітку я зверталася з проханням прислати хоча б один екземпляр цієї книги для роботи в напрямі національно-патріотичного виховання учнів. Несподівані 24 книги. Дякую уклінно, навіть не знаю конкретно кому і за щедрий подарунок, і за помічника військового водія, який мене питав, чи не боюся я з укропом їздити? Ні, не боюся, хлопці, я вами пишаюся, а моя дитина називає вас "нашими захисниками". Ще раз велика подяка від вчителів і бібліотекарів міста за щедрий подарунок", - зазначила Проселкова.
За її словами, всі книги будуть розподілені між шкільними бібліотеками Краматорська.
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