У Краматорську презентували книгу "Вклоняємось доземно українському солдату"

Про це повідомляє Hi.dn.ua з посиланням на волонтера і місцеву вчительку Оксану Проселкову.

"Ще влітку я зверталася з проханням прислати хоча б один екземпляр цієї книги для роботи в напрямі національно-патріотичного виховання учнів. Несподівані 24 книги. Дякую уклінно, навіть не знаю конкретно кому і за щедрий подарунок, і за помічника військового водія, який мене питав, чи не боюся я з укропом їздити? Ні, не боюся, хлопці, я вами пишаюся, а моя дитина називає вас "нашими захисниками". Ще раз велика подяка від вчителів і бібліотекарів міста за щедрий подарунок", - зазначила Проселкова.

За її словами, всі книги будуть розподілені між шкільними бібліотеками Краматорська.