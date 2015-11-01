На складі Збройних сил у Сватовому відбулося загоряння автопокришок
За минулу ніч вибухів боєприпасів у вогнищі пожежі на артилерійському складі в Сватовому Луганської обл. не зафіксовано.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"О 22:15 31 жовтня в результаті тління сталося загоряння автопокришок у зруйнованому боксі на складах Збройних сил України. На ліквідацію пожежі виїжджали дві пожежні автоцистерни ДПРЧ-19 (м. Сватове) та ДПРЧ-6 (м. Старобільськ). О 23:06 31 жовтня пожежу було ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, увечері 29 жовтня на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міноборони, де зберігалося понад 3 тисяч тонн боєприпасів, почалася пожежа. Раніше в ДСНС повідомили, що в результаті трагедії загинули двоє людей, ще четверо травмовані.