Десантники 79-ї бригади повернулись із "кримської самоволки" на материк

Як повідомляє прес-служба ЗСУ, на даний час вони перебувають в пункті постійної дислокації бригади разом зі своїм адвокатом.

Зазначається, що за фактом зникнення даних військовослужбовців у вересні поточного року командуванням частини проведено службову перевірку, за результатами якої встановлено, що військовослужбовці самовільно залишили військову частину.

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"Матеріали перевірки передані в Херсонську прокуратуру. Після повернення бійців уповноважені особи відновили перевірку, за результатами якої буде прийнято правове рішення, про що буде повідомлено додатково. Обставини перебування військовослужбовців на території анексованого Криму з'ясовуються", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, ФСБ Росії 7 вересня заявила про затримання трьох українських військових в анексованому Криму.



