ФСБ Росії заявляє про затримання трьох українських військових в анексованому Криму

"У Криму співробітники прикордонного управління ФСБ Росії затримали трьох військовослужбовців 79-ї бригади Збройних сил України за підозрою в незаконному перетині державного кордону Росії", - йдеться в повідомленні прес-служби прикордонного управління, передає ТАСС.

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Під час так званого затримання в українських військовослужбовців нібито не було при собі документів.

За версією російських прикордонників, українські військові начебто вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по другу сторону озера Сиваш.

Російська сторона прийняла рішення притягти українських військовослужбовців до адміністративної відповідальності і передати прикордонним органам України.

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 вересня стало відомо про зникнення трьох військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади - старшого солдата і двох солдатів.

За даними Генштабу, вночі в цей район під'їжджали два автомобілі (УАЗ і УРАЛ) з боку окупованої території Криму, можливо незаконне затримання українських військовослужбовців. При цьому зброя, патрони і документи військовослужбовців залишилися в розташуванні підрозділу.