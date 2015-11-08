Лікарі назвали стан Терехова, який потрапив у ДТП, середньо тяжким

Євгена Тєрєхова, кандидата на посаду міського голови Павлограда, від партії "УКРОП", який сьогодні вранці потрапив в аварію, обстежили в Дніпропетровській клінічній лікарні імені Мечникова.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook речник «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Євгенія Кравчук.

«Комп’ютерна томографія показала, що титанова пластина у його голові витримала удар під час аварії. Лікарі оцінюють стан Євгена як середньо тяжкий. Наразі оперативного втручання він не потребує, але ще тиждень-два він перебуватиме під наглядом у відділенні спінальної нейрохірургії хребта», – зазначила Є. Кравчук.

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Також, за її інформацією, є низка чітких підтверджень того, що на момент аварії Євген Тєрєхов не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, це підтвердив довірена особа кандидата – Едуард Станько, а також Юрій Скребець, начальник медичної частини Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, який приїхав до Євгена за власною ініціативою. Це випливає також із результатів обстеження в 4-й міській лікарні Павлограда. Остаточні висновки буде зроблено в Дніпропетровському обласному наркологічному диспансері, куди передали всі аналізи.

«Сподіваємося, що правоохоронці розслідуватимуть справу по совісті – неупереджено і чесно», – додала Кравчук.