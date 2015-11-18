Кабмін виділив на відновлення Сватового більше 52 мільйонів

Відповідне рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було прийнято на засіданні Кабміну в середу, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

"Ці кошти на 100% покриють всі необхідні відновлювальні роботи в Сватовому", - підкреслив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

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Чиновник також зазначив, що Мінрегіонбуд залишає за собою контроль за ходом виконання відновлювальних робіт у місті.

Віце-прем'єр подякував жителям Сватового, які не піддалися паніці і зберігали спокій у такій надзвичайній ситуації, а також рятувальникам і експертам, які в найкоротші терміни провели роботи з розмінування, здійснили експертну оцінку пошкоджень і визначили обсяг будівельних робіт.

"Мінрегіоном було створено експертну групу з представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної архітектурно-будівельної інспекції та інших представників центральних органів виконавчої влади. Ці фахівці провели повне обстеження в місті, склали дефектні акти та визначили стан пошкоджень будівель, склали кошторис завданих збитків у результаті вибухів і пожежі на військових складах. Також з цих коштів 307,5 тисячі гривень буде спрямовано на виплату одноразової грошової допомоги постраждалим громадянам і родині загиблої людини", - зазначив чиновник.

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За словами Зубка, були обстежені і виявлені ушкодження різного характеру в 59 багатоповерхівках, 581 індивідуальному будинку, 21 об'єкті соціальної сфери.

"На підставі проведеної оцінки Мінрегіоном була визначена кошторисна вартість відновлювальних робіт у місті. Роботи з відновлення вже почалися. В місті працюють будівельні бригади", - зазначив чиновник.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони України, де зберігалося близько 3 тисяч тонн боєприпасів, виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів.