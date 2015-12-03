В Україні через негоду залишаються знеструмленими 77 населених пунктів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожХарків потрапив до снігової пастки: у місті повалено понад 500 дерев, пошкоджено ЛЕП (фото)

Зокрема, без електропостачання 41 н.п. у Харківській області, 24 н.п. - в Донецькій; 6 н.п. - в Одеській, 4 н.п. – в Дніпропетровській та 2 н.п. - в Луганській.

За даними ДержНС, впродовж 2 грудня аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання населених пунктів у Вінницькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях, які були знеструмлені 1 та 2 грудня внаслідок складних погодних умов (шквалисті пориви вітру, налипання мокрого снігу).

Як повідомляв УНІАН, загалом без електропостачанні через негоду в Україні сталося знеструмлення 280 населених пунктів у 16 областях.