На зиму на дорогах Донбасу встановлять тимчасові знаки

Зокрема, будуть встановлені знаки "Слизька дорога", "Ожеледиця" та "Зона дії", повідомляє 6264. Для безпеки дорожнього руху і захисту шляхів від снігових заметів небезпечні ділянки доріг будуть облаштовані засобами пасивного снігозахисту.

Читайте такожУ цьому році на ремонт доріг в Краматорську виділять 60 мільйонів гривень

З необхідних 2615 снігозатримуючих щитів філіями ДП "Донецький облавтодор" вже заготовлено 2146 шт.

Також до роботи в зимову негоду дорожниками підготовлено 200 одиниць дорожньої техніки: роторні снігоочисники, бульдозери, автогрейдери, піскорозкидачі, солерозподілювачі, навантажувальна та інша техніка.

В разі різкого погіршення погодних умов або виникнення надзвичайних ситуацій Службою автомобільних доріг у Донецькій області розроблено порядок взаємодії з підрозділами державтоінспекції та рятувальниками. Крім того, дорожніми службами розроблені графіки першочергової посипки доріг та укладені договори на залучення додаткової техніки для роботи в зимовий період.