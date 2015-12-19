Інтерпол може відновити пошуки Януковича через появу нових документів – Аваков

Четвертого президента України Віктора Януковича можуть відновити у базі розшуку Інтерполу. Про це голова МВС Арсен Аваков повідомив в інтерв'ю "ZN.UA".

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"Безперечно. Але правда також і в тому, що Інтерпол дуже акуратний і не виставляє обвинувачень у випадках, де хоч трішки пахне політикою. Тому потрібні чіткі докази, щоб ніхто не міг сховатися за політичною ширмою", - відповів міністр на запитання, чи зможуть знайдені документи привести до відновлення Януковича в пошуковій базі Інтерполу.

Голова МВС також підкреслив, що знайдений архів документів – новий, а не той, який активісти знайшли торік в офісі юриста Януковича на Подолі.

"У цьому архіві знайдено особисті документи Януковича, оригінали документів компаній "Танталіт" і МАКО, техпаспорти і ключові документи на Межигір'я, купа договорів фінансового характеру, печатки й розрахункові рахунки по міжнародних компаніях - від Гонконгу до Швейцарії і т.п. Ці документи дають можливість активізувати роботу Фінмоніторингу і слідчим, у тому числі міжнародним", - додав Аваков.

Нагадаємо, 16 грудня у результаті спецоперації Національної поліції, Державної фіскальної служби за підтримки Генеральної прокуратури виявлено найбільший архів сім'ї колишнього президента Віктора Януковича і його особисто, серед яких документи на фінансово-господарську діяльність.

Як відомо, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук екс-президента Віктора Януковича і його соратників 21 січня 2015 року. Разом з Януковичем у розшук оголосили екс-прем'єра Миколу Азарова, сина Януковича Олександра, екс-главу МОЗу Раїсу Богатирьову, екс-міністра фінансів Юрія Колобова та екс-керівника Укртелекому Георгія Дзекона.

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Проте 21 липня в українському бюро Інтерполу заявили, що доступ до інформації про розшук екс-президента України Віктора Януковича тимчасово призупинений.

18 листопада начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що Інтерпол не оголошує у розшук Януковича та його наближених осіб, причетних до розстрілів на Євромайдані, називаючи таке переслідування "політично вмотивованим".