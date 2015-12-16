Правоохоронці знайшли найбільший архів сім'ї Януковича – Яценюк

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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"Щойно міністр внутрішніх справ України Арсен Борисович Аваков поінформував членів уряду України про проведення спеціальної операції Національної поліції України, Державної фіскальної службою за підтримки Генеральної прокуратури. В результаті проведення цієї спецоперації вперше нашою правоохоронною системою виявлено найбільший архів сім’ї Януковича та його безпосередньо", - сказав Яценюк.

Аваков повідомив, що серед документів знайдено оригінали документів на резиденцію "Межигір'я", особисті документи Януковича, рахунки.

На свій сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ написав: "У нашому розпорядженні опинилася значна частина особистого архіву "сім'ї" Януковича з особистими документами екс-президента, його фінансових операцій, печатки та документи більш як 300 офшорних компаній, документи розрахунків від "Танталіту" до "МАКО" і банків Януковича, оригінали документів на власність від Межигір'я до Хонки, від Гонконга до Швейцарії. Схеми виведення коштів".

Аваков додав, що "слідство обіцяє гарні сюрпризи".

Своєю чергою на засіданні уряду заступник глави Нацполіції Олександр Вакуленко повідомив подробиці спецоперації правоохоронних органів.

За словами Вакуленка, слідчими Національної поліції за матеріалами ДФС було розпочато кримінальне провадження за фактом діяльності ряду конвертаційних центрів, які займалися, в тому числі, відмиванням бюджетних коштів.

"У ході реалізації отриманої оперативної інформації, дійсно, вчора слідчими спільно з оперативними працівниками на одній з приватних квартир у місті Києві було проведено обшук. У ході обшуку вилучено значну частину архіву сім'ї. Зокрема, вилучено печатки більше ніж 33 офшорних фірм, банківські документи, які викривають злочинні схеми, за допомогою яких здійснювалося розкрадання бюджетних коштів, особисті документи колишнього президента, а також вилучено документацію на нерухомість", - заявив Вакуленко.

Він додав, що правоохоронці вилучили також реєстраційні документи, печатки, документи про фінансово-господарську діяльність.

За словами Вакуленка, на даний час триває процесуальне оформлення документів з архіву.

"Я сподіваюсь, що наявність і аналіз даних документів дасть можливість слідству просунутися у розслідуванні за цими фактами та сприяти поверненню в Україну незаконно виведених активів", - сказав Вакуленко.

Як повідомляв УНІАН, 2014 року Генеральна прокуратура України відкрила більш як 30 кримінальних проваджень стосовно екс-президента Віктора Януковича і людей з його оточення.

За даними Генпрокуратури, Янукович підозрюється в організації більшості випадків насильницьких дій проти учасників Майдану, а також у скоєнні ряду економічних злочинів.

Державна служба фінансового моніторингу України в червні 2014 року повідомила про арешт коштів у розмірі близько 1,5 млрд дол. на рахунках компаній, близьких до екс-президента Януковича.

Загалом за часів правління Януковича з країни незаконним шляхом було виведено близько 100 млрд дол.