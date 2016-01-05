Кабмін затвердив план заходів на 75-у річницю трагедії Бабиного Яру

Відповідне розпорядження №1410 від 30 грудня 2015 року опубліковано на урядовому порталі.

Зокрема, планується проведення 29 вересня 2016 року жалобних заходів на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" за участю президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, голови Київської міської державної адміністрації, представників державних органів і установ, особового складу Збройних Сил, громадських організацій, у тому числі міжнародних, духовенства, дипломатичного корпусу іноземних держав.

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Крім того, передбачено закладення пам'ятного знаку на місці спорудження Меморіального музею.

Держкомтелерадіо протягом року доручено забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів у зв'язку з 75-ю річницею трагедії Бабиного Яру.

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