В Жулянах затримали шахрая з РФ, якого розшукував Інтерпол

Сьогодні в аеропорту "Жуляни" затримали рросіянина, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

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Чоловік прямував для проходження паспортного контролю на рейс до Грузії, проте його зупинили прикордонники. Як виявилось, громадянин Росії з 2012 року розшукувався правоохоронними органами та був вказаний у базі даних Інтерполу як шахрай.

Затриманого передали до Нацполіції.