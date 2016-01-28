В Жулянах затримали шахрая з РФ, якого розшукував Інтерпол
19:53, 28 січня 2016Суспільство
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Він намагався потрапити до Грузії.
В Жулянах затримали шахрая з РФ, якого розшукував Інтерпол / ГПСУ
Сьогодні в аеропорту "Жуляни" затримали рросіянина, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.
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Чоловік прямував для проходження паспортного контролю на рейс до Грузії, проте його зупинили прикордонники. Як виявилось, громадянин Росії з 2012 року розшукувався правоохоронними органами та був вказаний у базі даних Інтерполу як шахрай.
Затриманого передали до Нацполіції.
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