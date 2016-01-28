Джемілєв прокоментував звинувачення "влади" окупованого Криму на його адресу й заочний арешт

Він розповів в інтерв'ю "Голосу Америки", що уважно прочитав постанову про порушення справи і взяття його під варту.

Що стосується звинувачення у зберіганні патронів, Джемілєв заявив, що в російському та українському законодавствах для їхнього придбання окремого дозволу не потрібно – достатньо показати дозвіл на придбання.

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Щодо другого звинувачення - незаконного перетину кордону, лідер кримськотатарського народу наголосив, що хотів повернутися додому. "Вони ж не дали мені в руки якийсь скріплений печатками документ про те, що мені заборонено, навпаки – «Russia Today» одразу ж після того, як піднявся шум через заборону мого в'їзду на територію Криму, заявила, що такого рішення не було, Мустафа Джемілєв це придумав для того, щоб собі зробити піар, будь ласка, він може проходити", - розповів Джемілєв.

При цьому він підсумував, що всі звинувачення "влади" Криму спрямовані на те, щоб не пустити його додому.

Нагадаємо, суд окупованого Сімферополя заочно заарештував народного депутата України, лідера кримських татар Мустафу Джемілєва. Також він оголошений у розшук.

Раніше окупаційна влада Криму заборонила йому в'їзд на півострів на 5 років.