В аеропорту Одеси затримали молдованина, що розшукується Інтерполом за торгівлю людьми

Як повідомляє прес-служба Південного регіонального управління Державної прикордонної служби, 10 лютого під час оформлення пасажирів авіарейсу, які прилетіли зі Стамбула, прикордонники Одеського загону виявили та затримали громадянина Молдови. Згідно з базою даних Інтерполу, чоловік перебував у міжнародному розшуку.

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«З'ясувалося, що злочинця розшукували правоохоронні органи Молдови для притягнення його до кримінальної відповідальності за торгівлю людьми», - зазначили в ДПСУ.

Про даний факт прикордонники повідомили черговому Укрбюро Інтерполу в Одесі і потім передали затриманого співробітникам Національної поліції.

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