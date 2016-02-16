"Яценюк керує, Путін аплодує": Під ВР мітингують понад 500 осіб з вимогою відставки уряду

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають в руках плакати з написами: “Яценюк, не прикривай свій грабіж війною”, “Яценюк керує, Путін аплодує”.

У мітингувальників в руках - партійні прапори, зокрема ВО “Свобода” та прапори громадських організацій.

Читайте такожСтало відомо, скільки депутатів від БПП поставили підписи за відставку Кабміну

На площі Конституції встановлені мікрофони та звукопідсилювальна техніка. Перед демонстрантами виступають громадські активісти та колишні народні депутати.

Мітинг під ВР очеплений бійцями Нацгвардії, а на площу Конституції пропускають тільки після ретельного огляду правоохоронцями. У Маріїнському парку на навколо приміщень парламенту перебувають декілька сотень правоохоронців.