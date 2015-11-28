У Києві до Меморіалу пам'яті жертв Голодомору пропускають лише через металошукачі

У Національному музеї "Меморіал пам'яті жертв Голодомору" в Києві зараз відбуваються основні заходи із вшанування пам'яті жертв геноциду проти українського народу 1932-1933 років.

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Як передає кореспондент УНІАН, до музею прибули в тому числі президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Міжрелігійне служіння очолює патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет.

Через те, що у заходах беруть участь перші особи держави, територію навколо Меморіалу повністю обгородили силовики, пускають лише через металошукачі, повідомляє ТСН.ua. На входах вишикувалися чималі черги із бажаючих потрапити до музею.

У свою чергу біля Меморіалу представники різних релігійних конфесій відправляють панахиду за жертвами цього геноциду.

Перед панахидою із вступним словом виступив Євген Нищук, який переповів історичні факти про Голодомор 1932-1933 років та згадав імена людей, які не мовчали у часи радянської влади про геноцид в Україні.

Зібралася велика кількість людей, які прийшли вшанувати пам'ять про загиблих під час Голодомору.