У Донецькій області відновив роботу пункт пропуску "Зайцеве"

Через зменшення інтенсивності обстрілів відсьогодні відновлено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду "Зайцеве" у Донецькій області.

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

"У зв'язку зі зменшенням інтенсивності обстрілів в районі н.п. Зайцеве та з метою зниження соціальної напруги серед цивільного населення Донецької та Луганської областей, за рішенням керівництва штабу АТО, з 20.02.16 відновлено роботу КПВВ "Зайцеве", - зазначається у повідомленні.

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За даними ДПСУ, загалом протягом вчорашнього дня через контрольні пункти прослідувала така кількість осіб та транспортних засобів: КПВВ "Новотроїцьке" - 7875 осіб та 1788 транспортних засобів; КПВВ "Гнутове" - 4050 осіб та 1015 транспортних засобів; КПВВ "Станично-Луганське" - 3070 осіб.

Сьогодні зранку для перетину лінії розмежування перед контрольним пунктом «Новотроїцьке» очікувало 100 на в’їзд та 500 автомобілів на виїзд. На КПВВ "Гнутове" на в’їзд - 20 автомобілів та на виїзд 60.