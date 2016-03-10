Європейський мовний союз не знайшов політики у пісні Джамали
01:17, 10 березня 2016Суспільство
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Європейський мовний союз підтвердив, що не має жодних претензій до пісні Джамали "1944", яка представляє Україну на Євробаченні.
Європейський мовний союз не має жодних претензій до пісні Джамали / фото: УНІАН
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила співачка Джамала.
"Організаційна група конкурсу перевірила текст і назву цієї композиції і не знайшла в них порушень правил конкурсу, зокрема будь-яких політичних заяв", - йдеться в повідомленні.
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The Reference Group of the European Broadcasting Union has concluded that the title and lyrics of the song "1944" do not...Posted by Jamala | Джамала on Wednesday, March 9, 2016
Як повідомляв УНІАН, за підсумками глядацького та суддівського голосування Україну на «Євробаченні-2016» у травні у Стокгольмі представлятиме Джамала.
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