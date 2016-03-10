Європейський мовний союз не знайшов політики у пісні Джамали

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила співачка Джамала.

"Організаційна група конкурсу перевірила текст і назву цієї композиції і не знайшла в них порушень правил конкурсу, зокрема будь-яких політичних заяв", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДжамала: У пісні "1944" немає політики, але текст можу й змінити

The Reference Group of the European Broadcasting Union has concluded that the title and lyrics of the song "1944" do not... Posted by Jamala | Джамала on Wednesday, March 9, 2016

Як повідомляв УНІАН, за підсумками глядацького та суддівського голосування Україну на «Євробаченні-2016» у травні у Стокгольмі представлятиме Джамала.