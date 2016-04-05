СБУ попередила диверсію на замовлення "МДБ ДНР" на станції Ізюм (відео)

Як повідомляє прес-центр спецслужби, місцевого мешканця у січні 2016 року завербували представники так званого "МДБ ДНР". За винагороду у 15 тисяч доларів він погодився підірвати під’їзні шляхи на станції Ізюм.

Співробітники спецслужби затримали диверсанта після закладання під колії двох вибухових пристроїв. Для їх виготовлення були використані великокаліберний артилерійський снаряд та два кілограми пластиду. За оперативною інформацією, наступним об’єктом для здійснення диверсійного акту терористи обрали одну з гідротехнічних споруд Харківщини.

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Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 113 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших спільників терористів у Харківській області.