В Одесі до акції протесту проти призначення прокурором Стоянова приєдналися активісти ще двох областей

Як передає кореспондент УНІАН, біля адмінбудівлі прокуратури, на перетині вулиць Пушкінської та Дерибасівської, знаходиться кілька десятків людей.

На віче, що відбулося сьогодні ввечері, прийнято рішення не припиняти акцію протесту, поки Стоянов залишається на посаді прокурора. Сьогодні до одеситів приєдналися активісти з Полтавської та Миколаївської областей.

Під час віче було заявлено, що завтра вранці відбудеться автопробіг, також організований проти призначення Стоянова.

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Як повідомляв УНІАН, з вечора 30 квітня в центрі Одеси, під будівлею прокуратури області, проходить акція протесту проти призначення Миколи Стоянова прокурором Одеської області.

Стоянов вже був прокурором Одеської області. Його призначив на цю посаду в травні 2014 року тодішній генпрокурор Олег Махніцький. Наступний генпрокурор Віталій Ярема звільнив Стоянова з посади прокурора Одеської області.

До цих пір прокурором області був Давид Сакварелідзе, якого Віктор Шокін звільнив 29 березня, в день голосування в ВР за його відставку з посади генпрокурора.

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Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генерального прокурора - прокурора Одеської області стала його боротьба з корупцією в прокуратурі.

Як повідомляється на сайті Міністерства юстиції України, Стоянов Микола Степанович відповідає критерію здійснення очищення влади, тобто підпадає під Закон «Про очищення влади».