В Одесі протестувальники проти нового прокурора області розблокували один із входів до будівлі прокуратури

Як повідомила УНІАН відома в місті волонтер, одна з ініціаторів акції Наталія Пранжу, сьогодні вранці розблоковано вхід через громадську приймальню.

"Пропускаємо прокурорів, але тільки через певний фейс-контроль. Зокрема, кожному задають питання, що стосуються призначення Стоянова на посаду прокурора. Якщо перевірку витримують, то проходять всередину", - сказала Пранжу, додавши, що інші входи залишаються заблокованими.

Вона акцентувала, що протестна акція буде тривати доти, поки Стоянов залишається на посаді прокурора області.

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Зараз на перетині вулиць Пушкінської та Дерибасівської, біля будівлі прокуратури перебувають кілька десятків людей. Встановлено декілька наметів, а також біотуалет.

"Вчора ввечері був концерт - грала група "Друже Музика" з Максом Трубніковим. Акція мирна і все більше людей в цьому переконуються. Ми – не агресивні, ми просто хочемо, щоб у місті був порядок", - акцентувала Пранжу.

Як повідомляв УНІАН, з вечора 30 квітня в центрі Одеси, під будівлею прокуратури області, проходить акція протесту проти призначення Миколи Стоянова прокурором Одеської області. З ранку 4 квітня входи в будівлю були заблоковані активістами.

30 березня заступник генерального прокурора Роман Говда представив Стоянова як керівника цього наглядового відомства. У прес-службі Генеральної прокуратури повідомили, що Стоянов відновлений на посаді прокурора області, на виконання рішення Одеського окружного адміністративного суду, наказом генпрокурора від 29 березня.

Стоянов вже був прокурором Одеської області. Його призначив на цю посаду в травні 2014 року тодішній генпрокурор Олег Махніцький. Наступний генпрокурор Віталій Ярема звільнив Стоянова з цієї посади.

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Досі прокурором області був Давид Сакварелідзе, якого Віктор Шокін звільнив 29 березня, в день голосування у ВР за його відставку з посади генпрокурора.

Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генерального прокурора – прокурора Одеської області стала його боротьба з корупцією в прокуратурі.