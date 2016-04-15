В Одесі невідомі підпалили автомобіль активіста "Дорожнього контролю"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Булгару повідомив журналістам. За його словами, його автомобіль BMW був на стоянці, що охороняється, на вулиці Пішонівській. Відеокамери зовнішнього спостереження зафіксували, як до автомобіля близько 4.00 підійшли двоє людей. Один облив машину рідиною, що знаходилася в пляшці, інший - підпалив.

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"Попередньо, збиток - 60 тис. грн", - сказав Булгару. Він зазначив, що даний інцидент пов'язаний з його активною громадською діяльністю.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, в 4.17 в службу порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в Приморському районі по вул. Пішонівській горить легковий автомобіль.

До місця виклику в 4.24 прибуло пожежно-рятувальне відділення 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

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"Пожежу ліквідовано о 4.36. В результаті пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік", - сказали в прес-службі.