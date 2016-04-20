Окупаційна влада Криму скасувала першотравневі демонстрації та мітинги

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Він пояснив це рішення тим, що в нинішньому році день 1 травня співпадає зі святом Великодня.

"Багато хто з вас проведе ніч напередодні 1 травня у храмах на великодніх богослужіннях, багато хто святкуватиме Великдень у сімейному колі", - зазначив Аксьонов.

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Тому окупанти не планують цьогоріч проведення демонстрацій і мітингів на 1 травня.

"Глава" анексованого півострова заявив, що офіційних урочистостей не буде, але громадяни самі можуть вирішити для себе, як вони відзначать свято.

Нагадаємо, раніше голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін запропонував визнати екстремізмом заперечення підсумків так званого "референдуму про приєднання Криму до РФ".