В СК РФ пропонують вважати екстремізмом заперечення "референдуму" в Криму

Про це пише "Коммерсант-Власть".

"Певні особливості екстремістської діяльності склалися в Кримському федеральному окрузі, де робляться спроби сформувати антиросійські настрої, шляхом фальсифікації відомостей про історичні факти і спотворення трактування сучасних подій поставити під сумнів результати референдуму про приєднання Криму до Російської Федерації", - зазначив Бастрикін.

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"З урахуванням викладеного, представляється необхідним доповнити "поняття екстремістської діяльності (екстремізму) таким проявом як заперечення підсумків всенародного референдуму", що міститься у Федеральному законі" Про протидію екстремістській діяльності, - наголосив Бастрикін.