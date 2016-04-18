В СК РФ пропонують вважати екстремізмом заперечення "референдуму" в Криму

01:34, 18 квітня 2016
Світ
613 2

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін пропонує визнати в якості екстремізму заперечення підсумків так званого "референдуму про приєднання Криму до РФ". 

panoramio.com

Про це пише "Коммерсант-Власть".

"Певні особливості екстремістської діяльності склалися в Кримському федеральному окрузі, де робляться спроби сформувати антиросійські настрої, шляхом фальсифікації відомостей про історичні факти і спотворення трактування сучасних подій поставити під сумнів результати референдуму про приєднання Криму до Російської Федерації", - зазначив Бастрикін.

Читайте такожМЗС України щодо заборони Меджлісу: Кремль перетворив Крим на зону утисків, залякувань і переслідувань

"З урахуванням викладеного, представляється необхідним доповнити "поняття екстремістської діяльності (екстремізму) таким проявом як заперечення підсумків всенародного референдуму", що міститься у Федеральному законі" Про протидію екстремістській діяльності, - наголосив Бастрикін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter