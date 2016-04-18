В СК РФ пропонують вважати екстремізмом заперечення "референдуму" в Криму
Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін пропонує визнати в якості екстремізму заперечення підсумків так званого "референдуму про приєднання Криму до РФ".
Про це пише "Коммерсант-Власть".
"Певні особливості екстремістської діяльності склалися в Кримському федеральному окрузі, де робляться спроби сформувати антиросійські настрої, шляхом фальсифікації відомостей про історичні факти і спотворення трактування сучасних подій поставити під сумнів результати референдуму про приєднання Криму до Російської Федерації", - зазначив Бастрикін.
Читайте такожМЗС України щодо заборони Меджлісу: Кремль перетворив Крим на зону утисків, залякувань і переслідувань
"З урахуванням викладеного, представляється необхідним доповнити "поняття екстремістської діяльності (екстремізму) таким проявом як заперечення підсумків всенародного референдуму", що міститься у Федеральному законі" Про протидію екстремістській діяльності, - наголосив Бастрикін.