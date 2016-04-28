У Львові пройшов традиційний парад вишиванок на честь дивізії СС "Галичина" (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції взяли понад 200 активістів громадських організацій, переважно молодь, які були одягнені у вишиванки, дехто у камуфляжну форму.

Захід проходив без партійної символіки. Попри те, що акція була анонсована як мовчазна хода, розпочалася вона з покладання квітів до пам’ятника Степану Бандері і скандування «Дивізія «Галичина» – герої України!», «Наша земля – наші герої!» після чого учасники з розгорнутим кількаметровим транспарантом з написом «Не згасне полум’я слави» на чолі колони, пройшли центром міста до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Попри анонсовані заяви про можливі провокації, акція відбулася без порушень громадського порядку.

14-а гренадерська дивізія Ваффен СС «Галичина» - підрозділ у складі німецьких військ, що існував у 1943-1945 роках і був укомплектований з українців. З 19 квітня 1945 року підрозділ отримав нову назву — 1-а Українська Дивізія УНА.