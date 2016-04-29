Організатори Євробачення заборонили використання кримськотатарського прапора

Правила, опубліковані на сайті концертного холу Stockholm Globe Arena, забороняють приносити з собою на концерти ці прапори. Також під заборону потрапили прапори так званої "ДНР", Північного Кіпру, Нагірного Карабаху і прапор Басків.

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Крім цього, організатори підкреслили, що "суворо заборонено" використовувати прапор "Ісламської держави".

Організатори зазначили, що на шоу можна принести прапори країн-учасниць конкурсу або країн, які раніше брали участь в конкурсі (наприклад, Румунія), і прапори країн ООН. Крім того, дозволяється використання прапора Євросоюзу і веселкового прапора.

Як повідомляв УНІАН, Україну на конкурсі буде представляти Джамала з піснею "1944, яка стала переможцем Національного відбору для Євробачення, фінал якого проходив 21 лютого.