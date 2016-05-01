Харків’яни принесли до військового шпиталю Великодні частування та паски
Бійцям із зони АТО, які лікуються у військовому шпиталі Харкова, передали святкові смаколики.
У Харкові містяни принесли до військового шпиталю традиційні Великодні страви. Про це повідомили у Facebook волонтери громадської організації "Сестра милосердя АТО/Харків", котрі опікуються бійцями у лікарні.
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"Святили прямо біля волонтерської кімнати, бо перенести таку величезну кількість пасок було б дуже довго, та й не влізли б в капличку", - зазначили волонтери.
Як відомо, сьогодні православні християни святкують Воскресіння Христове або Великдень – головне християнське свято.
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Вже після Великодня делегація з священників повезе благодатний вогонь з Єрусалима в зону АТО. Там, на передовій, свою службу несуть і капелани Київського патріархату.