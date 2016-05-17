СБУ затримала завербовану "ЛНР" мешканку Трьохізбенки, що планувала теракт (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники спецслужби спільно з поліцією затримали терористку безпосередньо перед спробою підірвати гранату у людному місці.

Бойовики «ЛНР» завербували мешканку розташованого на лінії розмежування села Трьохізбенка Новоайдарського району як інформаторку та пособницю.

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Впродовж тривалого часу вона передавала керівнику одного з бандформувань інформацію про переміщення та дислокацію військової техніки та особовий склад українських підрозділів.

Також терористка намагалася вербувати українських бійців та готувалася до проведення терактів на Луганщині.

Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.