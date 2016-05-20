Одного з членів угрупування "Харківські партизани" засуджено на три роки

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook глава прес-центру харківської СБУ В'ячеслав Абдула, терорист був затриманий під час виїмки зі схованки реактивної штурмової гранати.

Комінтернівський райсуд Харкова визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 15 год. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді трьох років і одного місяця позбавлення волі.

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Нагадаємо, один з членів терористичного угруповання «Харківські партизани», який розшукувався Службою безпеки України, добровільно здався правоохоронцям.