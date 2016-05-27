"Нам є про що поговорити": Савченко заявила про готовність зустрітися з ГРУшником Єрофєєвим

Як передає кореспондент УНІАН, про це Савченко заявила на прес-конференції.

Вона зазначила: «Вони б хотіли поспілкуватися зі мною і точно так я б хотіла поспілкуватися з ними. «Ми в’язні. Ми бійці і нам в принципі є про що поговорити. Якби ми зустрілися, коли нас передавали, то я їм сказала: «Ви попали в таку саму м’ясорубку. Я розумію, але річ в тім, що якщо ще раз прийдеш на мою землю зі зброєю вбивати мій народ – кадик рвать буду голими руками», - сказала Савченко. При цьому додала: «А у всьому решту ми порозуміємося. Я до нього зі зброєю його народ вбивати не ходила».

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Вона не вважає, що військових солдат можна судити кримінальними судами, бо «це зовсім різні речі».

Відповідаючи на питання щодо контрасту між тим, як її зустрічали в аеропорту «Бориспіль», та ГРУшників Олександра Александрова і Єрофєєва у Росії, Савченко зазначила, що в цьому контексті їй шкода спецпризначенців.

“Тому що Україна показала, як ми своїх не кидаємо, а росіяни показали, як їм вони потрібні”, - сказала вона.

За словами Савченко, “хлопці теж попали”.

Говорячи про те, чому їй шкода цих людей, Савченко зазначила, що вони виконували наказ, а їх просто покинули.

“Не такі вони були погані хлопці, щоб Росія їх не захистила. Для України вони погані, і ми з ними вчинили так, як треба. А Росія повинна була б своїх захищати”, - додала депутат.

Як повідомлялося, в інтерв’ю ЗМІ Єрофєєв заявив, що хоче поспілкуватися із Савченко.

Довідка УНІАН. Суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України, де триває Антитерористична операція. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчицю виплатити штраф у розмірі 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, затриманих у складі диверсійної групи під час бою на Донбасі.