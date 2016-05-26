Російський ГРУшник Єрофєєв зізнався, що хоче зустрітися з Савченко

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ.

Єрофєєв зазначив, що не хотів би, аби їхня розмова з українською льотчицею будувалася на емоціях.

"Я звичайно не знаю, як вона мене зрозуміє і чи сприйме взагалі мою бесіду. Але б знайшов для неї слова. Сподіваюсь, що сама Надія не буде проти. Вона звичайно мене сприймає як винного. Сподіваюсь, що це буде без емоцій, конструктивно", - сказав росіянин.

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Єрофєєв знову розповів, що перед тим, як їхати воювати на територію України, написав рапорт про відставку. Також він зазначив, що приїхав на Донбас воювати "за ідею", однак не захотів деталізувати, у чому саме вона полягає, назвавши це "глибоко інтимним питанням".

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 травня, літак Ан-148 вилетів із Києва до Москви з раніше засудженими в Україні ГРУшниками Олександром Александровим і Євгеном Єрофєєвим.

Водночас, незаконно засуджена в Росії українська льотчиця Надія Савченко вилетіла на літаку президента України Петра Порошенка з Ростова-на-Дону в Київ.