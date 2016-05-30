Луценко заявив, що "ніколи і ніде не був помічений у п'яному дебоші"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час першої прес-конференції на посаді.

Генпрокурора попросили прокоментувати той інцидент і дати обіцянку, що таких інцидентів більше не станеться.

"Я як-небудь пообіцяю вам щось інше, добре. Не вчіть мене, будь ласка, жити, у тому числі щодо цього аеропорту. Я прожив 51 рік з випробуваннями, які дехто ще не пройшов. Тому можете абсолютно спокійно собі записати: Луценко ніколи і ніде не був помічений у п'яному дебоші. Ніколи і ніде", - заявив Луценко.

"Так, це факт, що до в'язниці, коли у мене було трохи краще здоров'я, я, ніколи не ховаючись, зі своїми колегами на вихідні ходив у декілька закладів… Я ніколи не ховався від цього, але я не збираюсь зараз перед вами в чомусь каятись - ні в чому. Справа Франкфурта закрита за відсутністю складу злочину. А той, хто здув цю мильну бульбашку, і далі збагачує журналістський актив", - наголосив Луценко.

Читайте такожГенпрокурор на нарах: Луценко відвідав свою колишню камеру в Лук'янівському СІЗО (фото)

Як повідомляв УНІАН, 5 травня 2009 року німецька газета "Більд" написала, що Луценко з сином 4 травня провели півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, їх у стані сильного алкогольного сп'яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Луценко заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його й сина, оскільки вони були тверезими.

Тоді син міністра вирішив позиватися до газети "Більд". Він вимагав спростувати інформацію про начебто перебування в аеропорту в стані алкогольного сп’яніння.

Земельний суд Берліна 22 травня виніс рішення про публічне спростування матеріалів у німецькому виданні www.bild.de.