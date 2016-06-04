Уряд виділив майже 29 мільйонів на допомогу постраждалим і родинам загиблих під час Майдану

Відповідні рішення закріплені в постановах уряду №406-р та №407-р від 1 червня.

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«Кабінет міністрів виділив 13,8 млн грн на виплату одноразової грошової допомоги особам, які постраждали під час Євромайдану з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також 14,9 млн грн – членам сімей загиблих під час цих подій», - йдеться у повідомленні.

Згідно з постановами, кожен зі 167 постраждалих отримає 68,9 тис. грн, а 107 родин загиблих – по 137,8 тис. грн. Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.