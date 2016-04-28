Шведський канал відклав показ антиукраїнського фільму про Майдан

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання Svenska Dagbladet.

Показ фільму планувався у суботу, 30 квітня.

Аксель Арне, проект-менеджер телеканалу, стверджує, що рішення відкласти показ було прийняте не через виявлення фактичних помилок у фільмі. За його словами, причиною були "сумніви щодо впливу правоекстремістських груп на події".

"Причина перенесення показу не в тому, що фільм дає помилкову картину подій. Але є дещо, що потребує обговорення і для цього потрібен певний час" - сказав він.

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За словами Арне, режисером фільму є титулований журналіст, автор розслідувань і фільмів про велику кількість світових конфліктів і в нього немає причин ставити під сумнів професіоналізм Морейри.

Наразі невідомо, коли шведський телеканал планує показ фільму.

нагадаємо, вперше документальну картину Морейри показали по Canal+ 1 лютого. Напередодні її виходу в ефір посольство України у Франції попросило канал не транслюватиме стрічку і звинуватило автора картини у маніпулюванні коментарями і генерації упереджень.

У документальній картині режисера Поля Морейри йдеться про події 2013-2014 років. Як йдеться в анотації фільму, "участь ультраправих, озброєних груп (у протестах на Майдані - Ред.) давно ігнорується". Морейро також розповідає про підтримку "націоналістів" Вашингтоном і "масове вбивство в Одесі, вчинене українськими націоналістами".