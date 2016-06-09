Опитування: 76% українців вважають, що влада веде країну в неправильному напрямку

Про це повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, оприлюднюючи дані опитування на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, варіант «у правильному напрямку» обрали 11,0% респондентів. Ще 13% не змогли відповісти на запитання.

Позитивно оцінили діяльність президента Петра Порошенка 14,1% населення, негативно - 70,1%. Ще 15,8% не визначилися зі своєю думкою.

Діяльність прем’єр-міністра Володимира Гройсмана позитивно оцінили 12,2%, негативно - 51,2%. Ще 36,6% не визначилися зі своєю думкою.

Діяльність Верховної Ради позитивно оцінили 4,1% респондентів, негативно - 86,9%. Ще 9,1% не змогли відповісти на запитання.

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При цьому 47,1% опитаних заявили, що позитивно оцінюють діяльність свого мера чи сільського голови. Негативно - 29,9%. Не визначилися зі своєю думкою 23%.

Опитування проводилось з 20 травня по 2 червня. Загалом методом особистого інтерв'ю було опитано 2043 респонденти у 110 населених пунктах, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.