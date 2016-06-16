У Харкові біля кільцевої дороги знайшли покинуте немовля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на керівника Харківської місцевої прокуратури №3 Євгена Кривоносова, пізно ввечері вчора, 15 червня, до правоохоронців надійшло повідомлення, що під мостом на вул. Мохночанській чути дитячий плач.

За його відомостями, поліцейські виїхали за адресою та знайшли новонароджену дівчинку. Дитина з діагнозом "переохолодження" доставлена до перинатального центру. За оцінкою медиків вік дівчинки - близько доби.

Харківська місцева прокуратура №3 процесуально керує у кримінальному провадженні за фактом залишення матір'ю без нагляду новонародженої дитини (ч. 2 ст. 135 КК України). Максимальна санкція статті передбачає три роки позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває.