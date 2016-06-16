Активісти запропонували атестувати поліцейських Дніпра через поліграф

Про це повідомляє "Міст-Дніпро".

«15 червня відбулися загальні збори кандидатів у атестаційні комісії. Було близько 200 чоловік. І радник міністра МВС зробив акцент на тому, що нам треба буде приймати рішення, чи залишати людей, які брали маленькі хабарі, але в той же час дуже цінні як співробітники. Такого бути не повинно. Якщо людина взяла хоча би 100 грн при виконанні своїх обов'язків, він підлягає суду. Не знаю, може, так перевіряють громадських діячів, що вони дадуть відповідь.

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Також нам сказали, що, якщо стосовно конкретного співробітника є сумніви, його можуть перевірити на поліграфі. Ми запропонували перевіряти на поліграфі всіх без винятку. На що отримали відповідь, що це дуже дорого. Потрібно платити 100 доларів за одну людину і витрачати на це 7 годин. Крім того, сказали, що поліграф не дає 100% достовірності», - сказав він.