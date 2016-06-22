В Україні через негоду досі знеструмлено 159 населених пунктів у двох областях
08:39, 22 червня 2016Суспільство
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В Україні залишаються знеструмленими 159 населених пунктів у двох областях.
Напередодні бригади обленерго проводили роботи з відновлення електропостачання населених пунктів у шести областях / forumdaily.com
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що напередодні бригади обленерго проводили роботи з відновлення електропостачання населених пунктів у шести областях, які були знеструмлені внаслідок несприятливих погодних умов. Повністю відновлено електропостачання у дев’яти населених пунктах Закарпатської області, 39 - Тернопільської, 19 - Хмельницької та 30 – Чернівецької.
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Станом на ранок середи знеструмленими залишаються 86 населених пунктів у Львівській області та 73 - в Івано-Франківській області.
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