В Україні через негоду досі знеструмлено 159 населених пунктів у двох областях

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що напередодні бригади обленерго проводили роботи з відновлення електропостачання населених пунктів у шести областях, які були знеструмлені внаслідок несприятливих погодних умов. Повністю відновлено електропостачання у дев’яти населених пунктах Закарпатської області, 39 - Тернопільської, 19 - Хмельницької та 30 – Чернівецької.

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Станом на ранок середи знеструмленими залишаються 86 населених пунктів у Львівській області та 73 - в Івано-Франківській області.