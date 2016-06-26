У Львові вандали облили зеленою фарбою пам’ятник Жертвам єврейського гетто

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

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Фарбою облито пам’ятник, постамент і таблиці з написами.

За даним фактом проводиться розслідування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2013 року невідомі спиляли і викрали паркан біля пам’ятника Жертвам єврейського гетто.

Меморіал споруджено за проектом скульптора з Ізраїлю Луїзи Штеренштейн. 23 серпня 1992 року відбулося його урочисте відкриття.