У Львові вандали облили зеленою фарбою пам’ятник Жертвам єврейського гетто
03:57, 26 червня 2016Суспільство
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У Львові 24 червня невідомі облили зеленою фарбою меморіал Жертвам єврейського гетто.
Фото facebook.com/nazzzalex
Про це кореспондента УНІАН повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.
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Фарбою облито пам’ятник, постамент і таблиці з написами.
За даним фактом проводиться розслідування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2013 року невідомі спиляли і викрали паркан біля пам’ятника Жертвам єврейського гетто.
Меморіал споруджено за проектом скульптора з Ізраїлю Луїзи Штеренштейн. 23 серпня 1992 року відбулося його урочисте відкриття.
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