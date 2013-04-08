У Львові спиляли паркан біля пам’ятника Жертвам гетто

Як повідомив сьогодні УНІАН голова Львівського міського товариства єврейської культури Олександр Назар, у п’ятницю, 5 квітня, на проспекті В.Чорновола у Львові невідомі спиляли і викрали огорожу-паркан біля пам’ятника Жертвам єврейського гетто у Львові, який був встановлений у 1992 році.

„У травні 2012 року невідомі облили фарбою пам’ятник Жертвам гетто. Після даного інциденту Львівська єврейська громада звернулась до Львівської міської ради з проханням встановити відео спостереження і забезпечити належну охорону даного об’єкта. Проте камери встановлені не були, пам’ятник належним чином не охороняється, а тепер викрали встановлений довкола нього металевий паркан”, - зазначив О.Назар.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185, частина 1 (крадіжка).

Довідка УНІАН. Пам`ятник Жертвам львівського гетто було збудовано за проектом скульпторки з Ізраїлю Луїзи Штеренштейн. 23 серпня 1992 року відбулося його урочисте відкриття.