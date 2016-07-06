НАБУ підозрює трьох адвокатів Онищенка в участі у газових схемах Онищенка

Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

"В ході досудового розслідування діяльності створеної народним депутатом О.Онищенком злочинної організації детективами НАБУ встановлена злочинна група, що діяла під прикриттям осіб, які мають свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю", - зазначили в НАБУ.

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У повідомленні йдеться, що ці особи реєстрували фіктивні фірми і супроводжували їхню незаконну діяльність, спрямовану на конвертацію в готівку коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

НАБУ назвало імена цих адвокатів - А. Циганков, О. Копусь та В. Маковський. На причетність до вказаного злочину перевіряються й інші особи, в тому числі і адвокати, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, яка завдала збитків державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ "Укргазвидобування".

Згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є народний депутат Олександр Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання й арешт. Відомо, що екс-депутат перебуває за межами України, його місце перебування встановлюють.