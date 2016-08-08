Співробітники ФСБ попередили кримських імамів про можливість заборони домашніх обрядів

"Кримським імамам натякнули на те, що традиційні поховальні та поминальні обряди, які відбуваються вдома, будуть поза законом", - написав Ісмагілов на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожУ Сімферополі невідомі штурмували офіс адвокатів кримських татар

"Такі зібрання, де читається Коран і молитви за померлого, не забороняли навіть у часи Радянського Союзу... Але сучасна Росія зазіхає навіть на побутову релігійність. Вже і вдома не можна буде помолитися за батьків, разом з іншими родичами", - повідомив муфтій.

Як повідомило кримськотатарське видання Аvdet, в Ленінському районі Криму співробітники ФСБ провели профілактичні бесіди з місцевими імамами, передає ZN.ua.

Читайте такожВ окупованому Криму вдвічі зменшили кількість місць для мирних зібрань

Священнослужителям повідомили, що без реєстрації всіх мусульманських громад традиційні молебні будуть вважатися поза законом. Таким чином, вважає видання, під заборону потрапляють навіть домашні молитви. Повідомляється також, що збори в мечеті співробітники ФСБ провели майже в примусовому порядку, а напередодні у дворі районного імама провели огляд на предмет вирощування наркотичних рослин і заодно провели підготовчу бесіду.

За інформацією першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, зараз йде збір повної інформації про імамів, керівників мусульманських громад і навіть копачів могил.