Деканоідзе щодо розслідування вбивства Шеремета: великого прориву не спостерігається

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в коментарі журналістам у Києві.

“Що стосується справи Шеремета, сьогодні зранку було заслуховування нових деталей. Я не можу зараз сказати, що є великий прорив, але є величезна рутинна робота, яку ми виконуємо, - сказала Деканоідзе.

Вона зауважила, що, як і раніше, виступає проти розголошення будь-яким із правоохоронних органів, який бере участь у розслідуванні цього вбивства, будь-яких подробиць на стадії досудового слідства до з'ясування всіх обставин.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що у розслідуванні справи про вбивство Шеремета є серйозний прогрес, але він не є публічним.

«По справі Шеремета жодної інформації, яку можна оприлюднювати, немає. У нас є серйозний прогрес у розслідуванні, але він не є публічним», - заявив він.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і ФБР США.