Убивство Шеремета: Луценко повідомив про серйозний прогрес у розслідуванні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу в Києві.

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«У справі Шеремета ніякої інформації, яку можна оприлюднити, немає. У нас є серйозний прогрес у розслідуванні, але він не є публічним», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва у результаті підриву автомобіля. Поліція кваліфікує його смерть як умисне вбивство.

До розслідування вбивства підключилося і ФБР США: в лабораторіях США проводяться дослідження хімічного складу речовини, яке використовувалося під вибуховий пристрій, закладений під автомобіль журналіста.

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За даними слідства, це був саморобний вибуховий пристрій.

Слідство розглядає чотири версії вбивства: безпосередньо особисті неприязні стосунки із загиблим, професійна журналістська діяльність, можлива дестабілізація обстановки в країні з-за смерті відомого журналіста, а також помилка - метою вбивць могло бути усунення журналістки Олени Притули, співмешканки Шеремета, яка користувалася автомобілем.

У кримінальному провадженні про вбивство журналіста Павла Шеремета вже допитано понад 500 свідків.