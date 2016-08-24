Президент присвоїв звання Героя України десантникам Ковальчуку і Чибінєєву

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави вручив нагороди військовим під час параду на Хрещатику з нагоди 25-ї річниці Незалежності України.

Порошенко присвоїв почесне звання Герой України полковнику, начальнику штабу – першому заступнику командувача Високомобільних десантних військ Збройних сил України Андрію Ковальчуку та командиру роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗСУ, капітану Валерію Чибінєєву.

Обидва воїни мужньо захищали територіальну цілісність, суверенітет і незалежність Батьківщині у зоні проведення АТО.

Полковник Ковальчук учасник антитерористичної операції з квітня 2014 року. На посаді командира бригади 80-ї окремої аеромобільної бригади вміло та впевнено керував діями підпорядкованих підрозділів бригади у Луганській та Донецькій областях, організовував службу на блокпостах та опорних пунктах.

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Завдяки рішучим діям полковника Ковальчука, чітким та своєчасно відданим бойовим наказам, правильній організації ведення бойових дій та високому патріотизму, підрозділами бригади під його керівництвом було звільнено Миколаївку, Слов’янськ, Георгіївку, Лутугіно, Круглик, Новосвітлівку, Хрящувату, Переможне, Щастя, Трьохізбенку.

В ході ведення бойових дій у травні 2014 року під керівництвом офіцера було взято під охорону аеропорт Луганськ. Ковальчук особисто спланував правильну побудову оборони та організував ведення розвідки, професійно та вміло керував діями підпорядкованих підрозділів, завдяки чому було не допущено захоплення стратегічно важливого об’єкту противником. Під час штурму аеродрому бойовиками у серпні того ж року особисто керував його обороною, в ході чого було знищено до 200 одиниць техніки бойовиків та регулярних військ Російської Федерації та до 400 чоловік живої сили противника.

За час АТО полковник Ковальчук був двічі поранений та, попри це, залишався виконувати завдання з підпорядкованим підрозділом. Протягом двох років під керівництвом офіцера бригадою не допущено втрати боєздатності підрозділів.

Капітан Чибінєєв з перших днів російської агресії став на захист територіальної цілісності та незалежності Батьківщини. У складі 1-го аеромобільно-десантного батальйону брав участь у визволені Красного Лиману Донецької області.

Під час ведення бойових дій в районі селища Бірюкове Луганської області в червні 2014 року підрозділ, очолюваний капітаном Чибінєєвим, знищив диверсійно-розвідувальну групу противника та взяв у полон двох військових терористичних військ. Поблизу селища Ізварине Луганської області у липні того ж року разом зі своїми побратимами витягнув із підбитого танка трьох військовослужбовців. У січні 2015 року обороняв Донецький аеропорт поблизу злітної смуги.

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Під час виконання бойового завдання на спостережному посту поблизу Авдіївки у липні 2016 року в ході успішно проведених операцій групами снайперів під керівництвом капітана було знищено живу силу розрахунків кулеметів та гранатометів та одного снайпера. Загалом 12 підтверджених цілей. Наприкінці того ж місяця отримав поранення внаслідок обстрілу позицій артилерією терористів. Незважаючи на це, продовжував керувати підрозділом, що дозволило утримати позиції в ході численних атак терористів та обстрілів території ворожою артилерією.

За особисту мужність, героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі почесне звання Героя президент також присвоїв солдату Ігорю Брановицькому та капітану Сергію Колодію (посмертно).