Бунт в Кривому Озері: натовп намагався влаштувати самосуд над поліцейськими через вбивство місцевого жителя (фото)

Як повідомляє миколаївське видання "Новости-N", "справжній бій" розігрався біля Кривоозерської районної прокуратури.

Всі 6 поліцейських, які виїжджали до будинку Цукермана, за постановою слідчого були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Було прийнято рішення про їх етапування у Миколаїв.

Однак біля прокуратури зібралися кілька сотень мешканців Кривого Озера, "повних рішучості вчинити самосуд над підозрюваними у вбивстві".

Коли затриманих почали виводити з прокуратури, люди накинулися на них, незважаючи на поліцейський кордон. Лунали крики: "Вбивці!", кожен намагався штовхнути, вдарити затриманого або хоча б плюнути в них.

За даними "Новостей-N", в результаті деякі з 6 затриманих отримали тілесні ушкодження. Після того, як усіх посадили в автозак, натовп почав розхитувати автомобіль і тільки дивом його не перевернув.

В процесі зіткнень кілька співробітників поліції, які намагалися забезпечувати порядок, також отримали тілесні ушкодження.

Після цього жителі райцентру почали збиратися біля райвідділу поліції, вимагаючи, щоб до них вийшов начальник відділу. Будівлю райвідділу оточив ланцюжок поліцейських, екіпірованих в каски і бронежилети з кийками. Повідомляється, що біля воріт райвідділу переговори з присутніми намагався вести заступник начальника Головного управління поліції в Миколаївській області Артур Гаспаров. На місці знаходиться також заступник прокурора області Степан Божило.

Нагадаємо, в ніч на 24 серпня в Кривому Озері за суперечливих обставин помер 31-річний місцевий житель Олександр Цукерман.

Місцеві жителі вважають, що співробітники поліції забили Цукермана до смерті на очах у дружини, матері і двох дітей. За словами сусідів, родина була цілком благополучною, жила в достатку. Сам Цукерман також характеризується позитивно: у пияцтві чи буйній поведінці помічений не був.

При цьому відомо, що нічний інцидент стався після сварки Цукермана з дружиною, яка вирішила викликати поліцію. Спочатку на виїзд вирушило троє поліцейських, проте чоловік пручався, і для його затримання відправили ще трьох правоохоронців. У результаті застосованих "заходів фізичного впливу" Цукерман помер. Судячи з опублікованих фотографій з місця події, він був побитий, при цьому знаходився в одних трусах.

Поліція відкрила кримінальне провадження, попередньо, за ознаками ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Причетні до інциденту поліцейські були відсторонені від служби.