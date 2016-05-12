Нацрада заборонила трансляцію в Україні ще 3 російських телеканалів

Як повідомляє прес-служба регулятора, відповідне рішення було прийняте на засіданні у четвер, 12 квітня.

«Ще три російських канали виключаються з переліку дозволених до ретрансляції іноземних програм... У разі надання правовласниками або дистриб'юторами цих програм гарантій щодо усунення порушень Національна рада зможе переглянути своє рішення», - йдеться в повідомленні.

За даними Нацради з телебачення, ці канали транслювали рекламу, яку не адаптовано до вимог українського законодавства, що і стало основною причиною відповідного рішення регулятора.

Згідно з повідомленням, українські провайдери мають виключити зазначені канали з наповнення своїх пакетів ТВ-програм протягом місяця.

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Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону.

З того часу Нацрада з телерадіомовлення заборонила трансляцію на території України більше 50 російських телеканалів.